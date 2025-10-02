Per un centinaio di bambini giornata di vendemmia al parco della Resistenza

Modenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono un centinaio i bambini delle scuole dell’infanzia Malaguzzi e San Remo che, nelle giornate di venerdì 26 e lunedì 29 settembre, si sono messi nei panni degli agricoltori e hanno vendemmiato e pigiato l’uva.Con i loro secchielli, si sono recati alla storica vigna di proprietà comunale al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centinaio - bambini

Per un centinaio di bambini giornata di vendemmia al parco della Resistenza

Giornata di vendemmia per un centinaio di bambini al parco della Resistenza di Modena - Sono un centinaio i bambini delle scuole dell’infanzia Malaguzzi e San Remo che, nelle giornate di venerdì 26 e lunedì 29 settembre, si sono messi nei panni degli agricoltori e hanno vendemmiato e pig ... Riporta sassuolo2000.it

All'azienda Calatroni tre opzioni per la vendemmia in famiglia - L'azienda Calatroni di Montecalvo Versiggia, in provincia di Pavia, propone alle famiglie tre possibili pacchetti, a prezzi differenti. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Centinaio Bambini Giornata Vendemmia