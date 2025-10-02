Per l' uscita del disco The Life of a Showgirl Taylor Swift ha abbracciato un nuovo stile fatto di piume e cristalli per un motivo ben preciso

Vedete quel luccichìo, quello sventagliare di piume? Le showgirl sono tornate. Merito (o colpa) di Taylor Swift e del suo nuovo album, The Life of a Showgirl. Nuovo disco, nuovo look: per la prima volta vediamo la popstar vestita solo di cristalli, circondata da ventagli piumati e con elaborati diademi sui capelli. Taylor Swift è solo l’ultima star a lasciarsi ispirare dal mito delle ballerine di Parigi e Las Vegas: da dove nasce la figura della showgirl e perché se ne parla. La nuova estetica di Taylor Swift in “The Life of a Showgirl”. Come sanno bene i fan, a ogni “era” musicale della cantate corrisponde una precisa estetica, con i suoi colori, i suoi simboli e i suoi riferimenti estetici. 🔗 Leggi su Amica.it

