Per l' uscita del disco The Life of a Showgirl Taylor Swift ha abbracciato un nuovo stile fatto di piume e cristalli per un motivo ben preciso
Vedete quel luccichìo, quello sventagliare di piume? Le showgirl sono tornate. Merito (o colpa) di Taylor Swift e del suo nuovo album, The Life of a Showgirl. Nuovo disco, nuovo look: per la prima volta vediamo la popstar vestita solo di cristalli, circondata da ventagli piumati e con elaborati diademi sui capelli. Taylor Swift è solo l’ultima star a lasciarsi ispirare dal mito delle ballerine di Parigi e Las Vegas: da dove nasce la figura della showgirl e perché se ne parla. La nuova estetica di Taylor Swift in “The Life of a Showgirl”. Come sanno bene i fan, a ogni “era” musicale della cantate corrisponde una precisa estetica, con i suoi colori, i suoi simboli e i suoi riferimenti estetici. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: uscita - disco
Caparezza annuncia “ORBIT ORBIT”, il disco-fumetto in uscita il 31 ottobre
Caparezza, in uscita il 31 ottobre il disco (e fumetto) “Orbit Orbit”
Si avvicina l’uscita del dodicesimo disco di Taylor Swift, intitolato The Life of a Showgirl e atteso per il 3 ottobre: in quello stesso weekend, da venerdì a domenica, nei cinema sarà distribuito Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, un’opera di 89 - facebook.com Vai su Facebook
Piume e paillettes: da dove nasce il mito della showgirl che ha ispirato Taylor Swift - Per l'uscita del disco "The Life of a Showgirl" Taylor Swift ha abbracciato un nuovo stile fatto di piume e cristalli, per un motivo ben preciso. Secondo amica.it
Anche a Genova il nuovo film di Taylor Swift: dove vederlo e come (forse) comprare i biglietti - The Official Release Party of a Showgirl viene distribuito da venerdì in contemporanea con gli Stati Uniti ... Lo riporta ilsecoloxix.it