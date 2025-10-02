Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto Salvini | Sciopero politico se illegittimo chi blocca paga Il rischio precettazione

Il blocco della spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla, fermata da Israele a meno di 70 miglia da Gaza, ha scatenato la protesta dell’equipaggio di terra. Nella serata tra il 1° e il 2 ottobre, non appena sono arrivate le prime immagini degli attivisti con le mani alzate davanti. 🔗 Leggi su Today.it

Global Sumud Flotilla, i sindacati: "Se la fermano, bloccheremo i porti di Livorno e Piombino"

Flotilla, in piazza da Roma a Milano. Occupate le stazioni Fs: caos treni. Sciopero generale il 3 ottobre. SaIvini: sindacati irresponsabili, pronta la precettazione - Global Sumud Flotilla abbordata da Israele davanti a Gaza, cosa succede in Italia dopo il blitz: le proteste in diretta.

