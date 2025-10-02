Nella nebbia dell’ astensionismo, problema generale che sottende ogni tornata elettorale, ci sono luci preziose come quella del professore universitario Fabio Salbitano il quale, nel giro di 24 ore, per votare a Pesaro, ha preso il volo andata e ritorno per Sassari. Il docente risiede a Pesaro, ma abita in Sardegna: "Non manco mai di rispondere – osserva – a quello che sento un dovere morale, prima che civico –, ci dice al telefono, all’intervallo tra una lezione e l’altra –. E’ così anche se vivendo a Sassari è tutto un po’ più complicato. Ma partecipare è d’obbligo". A guardare i dati la campanella d’allarme è scattata da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per il seggio c'è chi si sacrifica. Prof prende due voli in 24 ore: abita in Sardegna, vota a Pesaro