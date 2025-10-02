Pensioni militari resta la Fornero Tre mesi in più per uscire nel 2027
Niente sconti per militari e forze dell'ordine. Il biglietto per il film «Meritata pensione» nel 2027 si pagherà a prezzo pieno, ossia con l'adeguamento ai requisiti della legge Fornero che prevede un incremento di tre mesi dei requisiti per ritirarsi dal lavoro. Dunque, per la pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi serviranno 60 anni e 3 mesi per i gradi inferiori (salendo fino a 65 anni e 3 mesi per quelli superiori). Per conseguire le pensioni di anzianità - per cui è oggi richiesto un minimo di 35 anni di contribuzione (e 58 anni all'anagrafe) oppure 41 anni di servizio - occorrerà un trimestre in più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
