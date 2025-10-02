Pensionata di 84 anni investita più volte dal marito mentre fa manovra per parcheggiare | è gravissima
Rogeno (Lecco), 2 ottobre 2025 – Una pensionata di 84 anni è stata investita più volte dal marito. La donna è ricoverata in condizioni disperate. Si è trattato di un incidente. E' successo a Rogeno (Lecco). Mentre stava facendo manovra per parcheggiare, con la moglie già scesa dall'auto, il marito l'ha investita una prima volta. Non se ne è accorto e ha proseguito al manovra, nonostante alcuni passanti abbiano cercato di fermarlo in tutti i modi, sbracciandosi e urlando. La tragedia . Lui, non realizzando quanto successo, ha nuovamente investito la moglie a terra. Quando finalmente ha realizzato cosa era successo, probabilmente preso dal panico, l'ha investita per la terza volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
