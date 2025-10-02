Arezzo, 2 ottobre 2025 – Botta calda e una fredda. Prima l’annuncio dei nuovi treni regionali a 200 km all’ora, poi il caos. Ieri mattina infatti si sono registrati ancora ritardi sulla linea dei pendolari verso Firenze che hanno comportato anche un’ora in più sulla tempistica di arrivo dei treni in stazione. L’ennes ima giornata di passione vissuta dai viaggiatori, solo due giorni dopo l’annuncio dell’arrivo dei nuovi treni super veloci. Sono quelli che entreranno in servizio anche in Toscana e sulla linea Valdarno e Arezzo per un investimento da 7 milioni di Trenitalia che entro il 2027 rinnoverà l’80% dei regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pendolari, un’altra giornata di caos: ritardi fino a un’ora per Firenze