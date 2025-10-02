Facile pensare a Lorenzo Pellegrini come immagine più bella e sorprendente di quest’inizio di stagione della Roma. Un giocatore ormai fuori dal progetto da tempo, dichiaratamente sul mercato per tutta un’estate passata a recuperare dall’infortunio e ora vitale per una squadra che gira ad un ritmo diverso con o senza lui in campo. Doveva recuperarlo e questo sta facendo Gasperini, che in assenza di quell’attaccante di piede destro estroso ed imprevedibile che aveva chiesto ad agosto, sta trovando tali caratteristiche nel numero 7 giallorosso. Decisivo nel derby col gol vittoria e contro il Nizza con un ingresso in campo che ha cambiato la partita, e con il Verona sono arrivati anche i primi 90 minuti completi, a testimoniare una forma fisica sempre migliore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini la luce, la Roma non può farne a meno: dal 1? anche contro il Lille?