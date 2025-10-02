Pellegrini Inter il centrocampista resta un’idea | sempre vivo questo scambio l’ipotesi

Pellegrini Inter, le ultime sul futuro del centrocampista della Roma che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Lorenzo Pellegrini è tornato a far parlare di sé grazie al gol decisivo nel derby vinto 1-0 dalla Roma contro la Lazio. Un successo che ha un sapore speciale per il tecnico Gian Piero Gasperini, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella stracittadina romana grazie a un’acuto del centrocampista, il cui futuro in giallorosso è stato messo in discussione durante l’estate. Pellegrini, infatti, sembrava destinato a lasciare la Roma, con il suo nome accostato a numerose squadre, tra cui l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pellegrini Inter, il centrocampista resta un’idea: sempre vivo questo scambio, l’ipotesi

