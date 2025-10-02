Pellegrini Inter il centrocampista resta un’idea | sempre vivo questo scambio l’ipotesi

Internews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pellegrini Inter, le ultime sul futuro del centrocampista della Roma che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Lorenzo Pellegrini è tornato a far parlare di sé grazie al gol decisivo nel derby vinto 1-0 dalla   Roma contro la Lazio. Un successo che ha un sapore speciale per il tecnico Gian Piero Gasperini, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella stracittadina romana grazie a un’acuto del centrocampista, il cui futuro in giallorosso è stato messo in discussione durante l’estate. Pellegrini, infatti, sembrava destinato a lasciare la Roma, con il suo nome accostato a numerose squadre, tra cui l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

pellegrini inter il centrocampista resta un8217idea sempre vivo questo scambio l8217ipotesi

© Internews24.com - Pellegrini Inter, il centrocampista resta un’idea: sempre vivo questo scambio, l’ipotesi

In questa notizia si parla di: pellegrini - inter

Mercato Inter, Pellegrini è un nuovo obiettivo per Ausilio e Marotta? Si lavora all’acquisto del capitano della Roma

Calciomercato Inter LIVE: Ausilio studia il colpo Pellegrini! Il Manchester pensa a Pavard. Su Lookman…

Calciomercato Inter LIVE: Bisseck resta, attesa per Lookman. Ausilio studia il colpo Pellegrini!

pellegrini inter centrocampista restaPellegrini su Gasperini: «Con lui ho questo rapporto. Vi svelo una cosa sulla Roma» - Con Gasperini rapporto diretto e costruttivo» Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato ai microfoni nel post- Segnala calcionews24.com

Pellegrini alla Juve, colpo di scena: le condizioni per il sì - Calciomercato Roma, affare Pellegrini: la posizione della Juventus e i nuovi clamorosi spiragli. Riporta asromalive.it

Cerca Video su questo argomento: Pellegrini Inter Centrocampista Resta