Pecoraro Scanio | Tanti auguri al nuovo rettore dell' Unical
Milano, 2 ott. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, dalla Tecno Week di Torino ha inviato un messaggio di incoraggiamento in occasione dell'elezione del nuovo Rettore dell'Università della Calabria, Gianluigi Greco, eletto con il 78% dei voti. "Si tratta di un segnale importante - dichiara Pecoraro Scanio - non solo per l'ampia maggioranza con cui è stato scelto il nuovo Rettore, ma soprattutto perché parliamo di un rettore giovane, 48 anni, già capo del Dipartimento di Matematica e Informatica e riconosciuto esperto a livello nazionale e internazionale di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pecoraro - scanio
Pecoraro Scanio: La pizza unisce e valorizza l'agricoltura identitaria
Emergenza incendi, Pecoraro Scanio: "Il Governo fermi gli incendiari"
Pecoraro Scanio: Sicilia sia leader transizione con rinnovabili e Ai
Buona settimana a voi e chi volesse partecipare a qualche iniziativa o ricevere info mi scriva a mail [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Pecoraro Scanio: "Tanti auguri al nuovo rettore dell'Unical" - Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, dalla Tecno Week di Torino ha inviato un messaggio di ... Lo riporta libero.it
Pecoraro Scanio: "Auguri a Napoli per i suoi 2.500 anni" - "Rivolgo i miei più sentiti auguri alla città di Napoli per i suoi duemilacinquecento anni di storia e il Brindisi organizzato oggi . libero.it scrive