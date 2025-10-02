Pecoraro Scanio | Tanti auguri al nuovo rettore dell' Unical

Milano, 2 ott. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, dalla Tecno Week di Torino ha inviato un messaggio di incoraggiamento in occasione dell'elezione del nuovo Rettore dell'Università della Calabria, Gianluigi Greco, eletto con il 78% dei voti. "Si tratta di un segnale importante - dichiara Pecoraro Scanio - non solo per l'ampia maggioranza con cui è stato scelto il nuovo Rettore, ma soprattutto perché parliamo di un rettore giovane, 48 anni, già capo del Dipartimento di Matematica e Informatica e riconosciuto esperto a livello nazionale e internazionale di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

