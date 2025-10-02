Peaky Blinders tornano su Netflix con una nuova serie

2 ott 2025

(Adnkronos) – Tornano i Peaky Blinders su Netflix. La BBC ha ufficialmente comunicato il ritorno della famiglia Shelby con la produzione di due nuove stagioni televisive, che si focalizzeranno su una "nuova generazione di Shelby". La serie ha debuttato nel 2013 raccontando le gesta della famiglia negli anni '20 e '30. Il nuovo annuncio segue la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

