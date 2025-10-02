Peaky Blinders ritorna e lo fa con il botto. Netflix e Bbc hanno infatti ufficializzato due nuove serie sequel che racconteranno un nuovo capitolo della famiglia Shelby di Birmingham. Si comporranno ciascuna da sei episodi di circa 60 minuti l’uno, seguendo dunque il filone della produzione principale che ha entusiasmato i telespettatori di tutto il mondo dal 2013 al 2022. A firmarla sarà ancora una volta lo sceneggiatore e creatore Steven Knight, che sarà anche produttore esecutivo al fianco della star Cillian Murphy, iconico volto del protagonista Tommy Shelby. Il cast è ancora segreto, così come la data di uscita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Peaky Blinders, tornano gli Shelby: annunciate due serie sequel