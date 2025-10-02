Peaky Blinders ripartono | due stagioni inedite e un film in arrivo su Netflix

La famiglia Shelby riaccende l’immaginario collettivo: BBC e Netflix spalancano di nuovo le porte di Birmingham, promettendo due stagioni inedite di Peaky Blinders cariche di nuovi volti e di atmosfere post-belliche inedite. L’epopea continua in un nuovo scenario Birmingham, anno 1953: gru svettanti e colate di cemento ridisegnano il paesaggio urbano che la Seconda Guerra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Peaky Blinders ripartono: due stagioni inedite e un film in arrivo su Netflix

