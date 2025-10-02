Peaky Blinders oltre al film avrà due nuove serie sequel | l' annuncio di Netflix

I Peaky Blinders stanno per tornare! L'amatissima serie con Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby avrà non una ma ben due serie sequel. Oltre al film, già annunciato e in arrivo prossimamente nei cinema, ci saranno anche due nuove serie che continueranno la storia di Peaky Blinders. 🔗 Leggi su Today.it

