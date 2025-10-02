Peaky Blinders non si ferma | Netflix ordina ufficialmente due stagioni della serie sequel

La piattaforma ha ordinato l'arrivo di due nuove stagioni ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti per ampliare la storia I Peaky Blinders non hanno nessuna intenzione di lasciare la scena. La serie cult creata da Steven Knight tornerà grazie a Netflix con due nuovi capitoli che porteranno avanti l'eredità della famiglia Shelby, questa volta raccontata attraverso una nuova generazione. È in arrivo infatti una nuova serie già rinnovata per due stagioni, ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti e che verranno girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham, proprio nel cuore della città che da sempre fa da teatro alle vicende dei Blinders. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

