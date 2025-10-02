Peaky Blinders | Netflix ordina una serie spin-off

Universalmovies.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un film “ The Immortal Man ” in post-produzione, la serie Peaky Blinders sta ottenendo il via libera da Netflix per una nuova serie spin-off. Secondo le prime informazioni, la nuova serie seguirà una nuova generazione di ragazzotti di potere, e sarà ambientato anni dopo gli eventi della serie originale, nel 1953. La Gran Bretagna nella nuova serie viene dal bombardamento nazista avvenuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da qui una nuova generazione di Peaky Blinders sarà pronta a farsi guerra per la ricostruzione del paese, tra occasioni economiche, pericoli e nuovi sanguinosi scontri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

peaky blinders netflix ordina una serie spin off

© Universalmovies.it - Peaky Blinders | Netflix ordina una serie spin-off

In questa notizia si parla di: peaky - blinders

Deluso dal ruolo di tom hardy nel film peaky blinders

Peaky blinders chiarisce la verità sulle voci del film Netflix

Peaky blinders: novità sul film e la scomparsa di un personaggio chiave dopo la stagione 6

peaky blinders netflix ordinaPeaky Blinders non si ferma: Netflix ordina ufficialmente due stagioni della serie sequel - La piattaforma ha ordinato l'arrivo di due nuove stagioni ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti per ampliare la storia ... Da movieplayer.it

Netflix ha confermato il sequel di “Peaky Blinders” - La saga degli Shelby si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo in 2 stagioni ambientato nella Gran Bretagna degli Anni 50 ... Lo riporta sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Peaky Blinders Netflix Ordina