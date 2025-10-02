Peaky Blinders | Netflix ordina una serie spin-off

Con un film “ The Immortal Man ” in post-produzione, la serie Peaky Blinders sta ottenendo il via libera da Netflix per una nuova serie spin-off. Secondo le prime informazioni, la nuova serie seguirà una nuova generazione di ragazzotti di potere, e sarà ambientato anni dopo gli eventi della serie originale, nel 1953. La Gran Bretagna nella nuova serie viene dal bombardamento nazista avvenuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da qui una nuova generazione di Peaky Blinders sarà pronta a farsi guerra per la ricostruzione del paese, tra occasioni economiche, pericoli e nuovi sanguinosi scontri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

