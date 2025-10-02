Peaky Blinders | Netflix ordina una serie spin-off
Con un film “ The Immortal Man ” in post-produzione, la serie Peaky Blinders sta ottenendo il via libera da Netflix per una nuova serie spin-off. Secondo le prime informazioni, la nuova serie seguirà una nuova generazione di ragazzotti di potere, e sarà ambientato anni dopo gli eventi della serie originale, nel 1953. La Gran Bretagna nella nuova serie viene dal bombardamento nazista avvenuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da qui una nuova generazione di Peaky Blinders sarà pronta a farsi guerra per la ricostruzione del paese, tra occasioni economiche, pericoli e nuovi sanguinosi scontri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: peaky - blinders
Deluso dal ruolo di tom hardy nel film peaky blinders
Peaky blinders chiarisce la verità sulle voci del film Netflix
Peaky blinders: novità sul film e la scomparsa di un personaggio chiave dopo la stagione 6
La famiglia Shelby sta per tornare, annunciato il sequel di Peaky Blinders - X Vai su X
Dal regista di "Peaky Blinders" - Stephen Knight - la vicenda racconta le complesse dinamiche familiari e le relative lotte di potere all'interno della dinastia Guinness nella Dublino del 1868 - facebook.com Vai su Facebook
Peaky Blinders non si ferma: Netflix ordina ufficialmente due stagioni della serie sequel - La piattaforma ha ordinato l'arrivo di due nuove stagioni ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti per ampliare la storia ... Da movieplayer.it
Netflix ha confermato il sequel di “Peaky Blinders” - La saga degli Shelby si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo in 2 stagioni ambientato nella Gran Bretagna degli Anni 50 ... Lo riporta sorrisi.com