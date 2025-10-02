La popolare serie televisiva Peaky Blinders si prepara a tornare con un nuovo capitolo, confermando il grande successo e l’interesse che ha riscosso nel corso degli anni. La produzione sta sviluppando una pellicola originale per Netflix, ma questa non rappresenta la fine della narrazione. nuove produzioni e sviluppi di peaky blinders. Netflix annuncia ufficialmente il ritorno del franchise attraverso due nuove serie sequel, ciascuna composta da sei episodi di circa un’ora. Questi nuovi capitoli saranno prodotti in collaborazione tra Netflix e la BBC, mantenendo fede alla tradizione di alta qualità che ha contraddistinto la serie originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Peaky blinders: confermata la serie sequel su netflix con ordinazione pluriennale