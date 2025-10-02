Peaky blinders | arriva la serie sequel che non ti aspetti

annuncio ufficiale di due nuove stagioni sequel di peaky blinders da parte di bbc e netflix. Le vicende della famiglia Shelby continuano a catturare l’interesse del pubblico, con un’espansione della saga che prevede due nuove stagioni. Dopo il successo delle sei stagioni precedenti e il prossimo rilascio di un film, BBC e Netflix hanno confermato l’ordine di due serie sequel composte ciascuna da sei episodi. La direzione creativa rimarrà affidata ancora una volta a Steven Knight, ideatore e sceneggiatore originale, con la partecipazione di Cillian Murphy come produttore esecutivo. dichiarazioni e dettagli sul nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

