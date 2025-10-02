Peaky Blinders | annunciato il sequel con due nuove serie
La saga dei Peaky Blinders non è finita. Netflix e BBC hanno annunciato ufficialmente la produzione di due nuove serie sequel ambientate nell’universo creato da Steven Knight, autore e sceneggiatore della serie originale. Al centro della trama ci sarà la nuova generazione dei Shelby, pronta a raccogliere l’eredità di Tommy e della sua famiglia. Ciascuna serie sarà composta da sei episodi da 60 minuti e verrà girata ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham, cuore simbolico della storia dei Peaky Blinders. La linea temporale riprenderà dagli eventi raccontati nel film di Peaky Blinders, attualmente in post-produzione, espandendo così ulteriormente la saga. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: peaky - blinders
