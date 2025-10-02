Il Pd s’è messo in testa un’idea meravigliosa: usare la tragedia di Gaza per provare a portare in Italia chiunque, e chissenefrega di possibili se non probabili infiltrati di Hamas. Compagni: la nuova parola d’ordine è “diaspora”. Dall’Emilia-Romagna i democratici lanciano il grido di battaglia: in Medio Oriente c’è la guerra scatenata da quei criminali di Israele (il 7 ottobre, si sa, è stato un incidente di percorso)? L’Italia prima fra tutte deve farsi carico dei profughi (veri e presunti come da tradizione dem), accoglierne a migliaia. Di più: il governo Meloni finora non ha fatto nulla, dunque spalanchi i porti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, l'ultima trovata: la sinistra vuole portare mezza Gaza in Italia