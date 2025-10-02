PC PSVITA PSVMP v2.10 è Qui | Nuove Funzionalità Menu Impostazioni e Interfaccia Rinnovata

Gamesandconsoles.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community homebrew per PlayStation Vita ha un nuovo motivo per festeggiare!  PSVMP (PSvita Media Processor), l’indispensabile tool che automatizza il download, la conversione e il trasferimento di video e musica sulla tua PS Vita, ha raggiunto la versione  v2.1.0. Questa release porta con sé una serie di miglioramenti all’usabilità e all’interfaccia, rendendo il processo di acquisizione dei media per la tua console ancora più fluido e personalizzabile. Cosa C’è di Nuovo in PSVMP v2.1.0?. Ecco le novità principali che troverai in questa versione: Menu Impostazioni Dedicato. Finalmente è possibile personalizzare l’esperienza! È stato aggiunto un  pulsante Impostazioni  che permette di configurare e salvare le tue preferenze direttamente dall’interfaccia grafica. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psvita - psvmp

[PSVITA] PSVMP: Il Tool Automatico per Scaricare e Trasferire Media su PS Vita

[PSVITA] PSVMP v2.0.1 : La Rivoluzione nella Gestione dei Media per PlayStation Vita

Infinity Runner annunciato su PS4, PS3, PSVita, PC e Wii U - Vestiremo i panni di un prigioniero che cercherà disperatamente di fuggire da una nave che sta per distruggersi, ... Si legge su everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Pc Psvita Psvmp V210