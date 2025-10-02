Pazzesco all’Olimpico | la Roma sbaglia tre volte un rigore ed è battuta 0-1 dal Lille

Se errare è umano, perseverare è diabolico. In estrema sintesi questo potrebbe essere il riassunto della brutta prestazione della Roma di Gasperini che, tra le mura amiche dell’Olimpico, viene sconfitta dal Lille dell’ex milanista Giroud. Ai transalpini basta la rete nel primo tempo dell’islandese Haraldsson, che approfitta al meglio di uno svarione difensivo di Tsimikas per gonfiare la rete. I giallorossi sono in serata no e, nonostante un dominio territoriale piuttosto netto, rischiano più volte di subire il 2-0 senza mai andare vicini al pareggio. Nessuno, però, si aspettava lo psicodramma degli ultimi minuti di gara: Dovbyk e Soulé battono il rigore del possibile 1-1 per ben tre volte ma si vedono negare la rete dal portiere Ozer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

