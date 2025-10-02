Pavullo nel Frignano in piazza esami gratis contro il tumore al seno

Con l’adesione dell’amministrazione comunale, Pavullo si tinge di rosa nel mese della prevenzione femminile: il sindaco Davide Venturelli e l’assessora Alice Sargenti hanno presentato con una lettera il progetto “Salute in Comune” che domenica 5 ottobre porterà in piazza Cesare Battisti, a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

