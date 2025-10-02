Una pioggia di ceneri e lapilli o, piuttosto, polline che il vento soffia lontano portando la vita nel mondo. La luccicante cascata di particelle che martedì sera inondava dagli schermi ipertecnologici il palco dell’Arena di Verona per il concerto-tributo a quei novant’anni che Luciano Pavarotti avrebbe compiuto il 12 ottobre prossimo, sembrava voler ricordare le tante gemme fatte crescere dalla sua voce prodigiosa un po’ ovunque. A testimoniarlo il cosmopolitismo del popolo richiamato dall’evento sulle gradinate millenarie di Piazza Bra, battute dal freddo e dalla pioggia di una notte fradicia d’acqua e di magia nonostante i compromessi imposti dalla presenza delle telecamere di Canale 5 che la trasmetterà fra qualche tempo (magari in prossimità del compleanno chissà). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pavarotti 90. La sua voce, per sempre. Tutti con Big Luciano