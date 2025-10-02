Pavarotti 90 La sua voce per sempre Tutti con Big Luciano
Una pioggia di ceneri e lapilli o, piuttosto, polline che il vento soffia lontano portando la vita nel mondo. La luccicante cascata di particelle che martedì sera inondava dagli schermi ipertecnologici il palco dell’Arena di Verona per il concerto-tributo a quei novant’anni che Luciano Pavarotti avrebbe compiuto il 12 ottobre prossimo, sembrava voler ricordare le tante gemme fatte crescere dalla sua voce prodigiosa un po’ ovunque. A testimoniarlo il cosmopolitismo del popolo richiamato dall’evento sulle gradinate millenarie di Piazza Bra, battute dal freddo e dalla pioggia di una notte fradicia d’acqua e di magia nonostante i compromessi imposti dalla presenza delle telecamere di Canale 5 che la trasmetterà fra qualche tempo (magari in prossimità del compleanno chissà). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pavarotti - voce
La lirica, Italia '90, la malattia. Pavarotti, la voce che divenne leggenda
Pavarotti avrebbe oggi 90 anni. Una voce magnifica, l’istinto musicale, l’apertura al pop, la star globale. L’invenzione del fenomeno Tre tenori. Di Mario Leone - X Vai su X
Una voce magnifica, l’istinto musicale, l’apertura al pop, la star globale. Pavarotti, che avrebbe oggi 90 anni. L'articolo di Mario Leone è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - facebook.com Vai su Facebook
Pavarotti 90. La sua voce, per sempre. Tutti con Big Luciano - E quanto amore ha ancora interno a sé". Scrive msn.com
90 anni dalla nascita di Pavarotti, al concerto all’Arena di Verona anche Tozzi e Hauser - Leggi su Sky TG24 l'articolo 90 anni dalla nascita di Pavarotti, al concerto all’Arena di Verona anche Tozzi e Hauser ... Segnala tg24.sky.it