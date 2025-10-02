Paura per Michele Criscitiello | gli puntano una pistola al volto e gli rubano un rolex da 70mila euro

Michele Criscitiello, noto giornalista sportivo televisivo, è stato vittima di una rapina questa mattina a Milano, nella zona di Sesto San Giovanni. Un episodio quasi paradossale quello che ha coinvolto il conduttore originario di Avellino, che si è trovato improvvisamente con una pistola puntata al volto – non è chiaro se autentica o finta – e si è visto sottrarre un Rolex dal valore stimato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura per Michele Criscitiello: gli puntano una pistola al volto e gli rubano un rolex da 70mila euro

In questa notizia si parla di: paura - michele

Rissa a bottigliate. Paura in San Michele

Un Posto al Sole, anticipazioni 22 luglio: Michele sulle tracce di Assane senza paura

Pistola al volto e Rolex rapinato: paura per Michele Criscitiello

Buon San Michele Dobbiamo sradicare dall'anima tutta la paura e il timore di ciò che il futuro può portare all'uomo. Dobbiamo acquisire serenità in tutti i sentimenti e sensazioni rispetto al futuro. Dobbiamo guardare in avanti con assoluta equanimità verso tutt - facebook.com Vai su Facebook

Michele Criscitiello rapinato in auto, ladri gli puntano pistola per rubargli Rolex da 70mila euro - Michele Criscitiello era fermo al semaforo sulla sua Porsche quando un motorino lo ha urtato, poi gli hanno puntato una pistola per minacciarlo ... Si legge su virgilio.it

Michele Criscitiello rapinato a Milano, la pistola puntata al volto e il furto del Rolex da 70mila euro: cosa è successo - Michele Criscitiello, giornalista sportivo televisivo, è stato rapinato giovedì mattina2 ottobre 2025 a Milano, nella zona di Sesto San ... Segnala corriereadriatico.it