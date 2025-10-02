Negli anni Novanta, Ahmed Johnson era considerato uno dei wrestler più promettenti della WWF, forse addirittura da main event. Ma infortuni e problemi fisici lo hanno fermato troppo spesso, e la sua carriera si è chiusa con un unico titolo, la cintura Intercontinentale. Negli anni il suo è però rimasto uno dei nomi ricordati con più affetto dai fan. E anche per questo oggi in molti si sono preoccupati guardando le notizie online. Grande spavento, ma solo un piccolo infortunio. Con un post su Facebook, Tony Norris – questo il suo vero nome – ha annunciato che il 29 settembre scorso è rimasto coinvolto in un incidente d’auto piuttosto serio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paura per Ahmed Johnson: incidente in auto e macchina distrutta