Paura in una scuola in Germania | studente 15enne arrestato dopo aver ferito a martellate due compagni

Orizzontescuola.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato nella Germania meridionale dopo aver aggredito e ferito con un martello due studenti all'interno dell'istituto scolastico che aveva frequentato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - scuola

Pellai: “Ai bambini vanno insegnate regole chiare, i genitori non devono avere paura di chiedere aiuto”. Dalla tragedia di Milano un richiamo urgente a scuola e comunità

Cani aggressivi terrorizzano scuola a Cagliari, segretaria finisce in ospedale, insegnanti hanno paura di entrare. La dirigente: “Siamo molto preoccupati, il Comune intervenga”

Paura in Francia, docente e studente accoltellati in una scuola: fermato l’aggressore

paura scuola germania studenteGermania, polemica ad Amburgo: islamici contro le lezioni di musica nelle scuole pubbliche - Nelle scuole pubbliche di Amburgo, gli studenti di fede islamica boicottano l’insegnamento delle sette note perché «induce al peccato». Come scrive panorama.it

paura scuola germania studenteStudente suicida, la paura dei compagni di scuola: "Vengono a prenderci a casa?" - Preoccupazione tra compagni di scuola di Paolo, lo studente suicida a Latina. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Scuola Germania Studente