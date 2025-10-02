Paura in una scuola in Germania | studente 15enne arrestato dopo aver ferito a martellate due compagni
Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato nella Germania meridionale dopo aver aggredito e ferito con un martello due studenti all'interno dell'istituto scolastico che aveva frequentato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: paura - scuola
Pellai: “Ai bambini vanno insegnate regole chiare, i genitori non devono avere paura di chiedere aiuto”. Dalla tragedia di Milano un richiamo urgente a scuola e comunità
Cani aggressivi terrorizzano scuola a Cagliari, segretaria finisce in ospedale, insegnanti hanno paura di entrare. La dirigente: “Siamo molto preoccupati, il Comune intervenga”
Paura in Francia, docente e studente accoltellati in una scuola: fermato l’aggressore
A scuola con l’Epilessia: conoscenza e dialogo contro la paura Molte paure nascono dal non sapere come intervenire durante una crisi epilettica. Quando mancano informazioni chiare, la disinformazione alimenta ansia, pregiudizi e comportamenti che posso Vai su Facebook
Germania, polemica ad Amburgo: islamici contro le lezioni di musica nelle scuole pubbliche - Nelle scuole pubbliche di Amburgo, gli studenti di fede islamica boicottano l’insegnamento delle sette note perché «induce al peccato». Come scrive panorama.it
Studente suicida, la paura dei compagni di scuola: "Vengono a prenderci a casa?" - Preoccupazione tra compagni di scuola di Paolo, lo studente suicida a Latina. Secondo msn.com