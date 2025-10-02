Paura al Vomero vento forte abbatte albero | distrutte tre auto

Attimi di panico oggi pomeriggio, giovedì 2 ottobre, in via Luca Giordano, cuore commerciale del Vomero. Intorno alle 14:00 un albero di grandi dimensioni è improvvisamente precipitato sulla carreggiata, colpendo tre automobili parcheggiate lungo la strada.   Il cedimento è avvenuto all’altezza della traversa di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

