Paura a Silvi grosso albero cade per il maltempo su sette automobili FOTO

Ilpescara.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione a Silvi Marina nella mattinata del 2 ottobre per la caduta di un grosso pino. L'albero, che si trova nella zona della stazione ferroviaria, particolarmente imponente a causa del maltempo è precipitato su ben sette autovetture parcheggiate. Per fortuna non vi era nessuno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: paura - silvi

