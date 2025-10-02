Paura a Manchester attentato col coltello davanti alla Sinagoga due le vittime L’aggressore è stato ucciso dalla Polizia
Cinque persone sono state colpite da una macchina e ferite a coltellate davanti una Sinagoga nel quartiere di Crumpsall, a Manchester. Due delle vittime sono morte, anche se la Polizia è riuscita a fermare il sospettato, sparandogli e uccidendolo. Secondo il sindaco di Greater Manchester, Andy Burham, il responsabile dell’assalto dovrebbe essere morto nell’attacco, ma la notizia non è stata ancora confermata. Nel frattempo, la Bbc ha sottolineato che l’aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, ossia il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. Il primo ministro Keir Starmer, che ha scelto di tornare nel Regno Unito dalla Danimarca per una riunione di emergenza, ha sottolineato che la coincidenza dell’attacco con la festività semita “lo rende ancora più orribile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: paura - manchester
Buongiorno È il giorno di #CityNapoli A Manchester senza Paura Forza Ragazzi fateci godere Avanti Napoli! Vai su Facebook
Gli “alunni del sole” tornano a Manchester, 15 anni dopo Oggi quelli di Conte, ieri quelli di Mazzarri. Fu la prima del Napoli in Champions. Entusiasmante. Oggi si ritorna con un'altra consapevolezza. Come allora, senza paura e con un pizzico di follia calcistic - X Vai su X
Manchester, attentato in sinagoga: uomo armato di coltello aggredisce 4 persone - Starmer: rientro urgente dal vertice di Copenaghen, nel pomeriggio vertice sulla sicurezza a Downing Street ... Secondo msn.com
Manchester, attentato davanti alla sinagoga durante lo Yom Kippur. Morto l'assalitore - Quattro persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un accoltellamento avvenuto questa mattina vicino a una sinagoga a Manchester, nel Regno ... Segnala iltempo.it