Paura a Manchester attentato col coltello davanti alla Sinagoga due le vittime L’aggressore è stato ucciso dalla Polizia

Cinque persone sono state colpite da una macchina e ferite a coltellate davanti una Sinagoga nel quartiere di Crumpsall, a Manchester. Due delle vittime sono morte, anche se la Polizia è riuscita a fermare il sospettato, sparandogli e uccidendolo. Secondo il sindaco di Greater Manchester, Andy Burham, il responsabile dell’assalto dovrebbe essere morto nell’attacco, ma la notizia non è stata ancora confermata. Nel frattempo, la Bbc ha sottolineato che l’aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, ossia il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. Il primo ministro Keir Starmer, che ha scelto di tornare nel Regno Unito dalla Danimarca per una riunione di emergenza, ha sottolineato che la coincidenza dell’attacco con la festività semita “lo rende ancora più orribile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

