Paupisi Ocone uccide la moglie e il figlio | la figlia è in fin di vita

La tragedia è iniziata nella mattina del 30 settembre a Paupisi, piccolo comune del Beneventano, nella contrada Frasso. Secondo le prime ricostruzioni, al culmine di una lite scoppiata in casa, Salvatore Ocone, 58 anni, avrebbe colpito la moglie, Elisa Polcino, 49 anni, con ripetuti colpi di pietra mentre la donna era nel letto matrimoniale: per lei non c’è stato nulla da fare. Subito dopo, l’uomo sarebbe fuggito a bordo della sua auto con i due figli minorenni a bordo. La fuga è terminata in Molise, tra Ferrazzano e Mirabello Sannitico, dove i carabinieri, con il supporto di un elicottero, hanno intercettato il veicolo e fermato Ocone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paupisi, Ocone uccide la moglie e il figlio: la figlia è in fin di vita

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Massacro di #Paupisi": "Mio padre non aveva mai alzato le mani su nessuno in casa", il figlio maggiore di Salvatore Ocone. "Aspettavano me per festeggiare 25 anni di matrimonio. Mia sorella in coma farmacologico, speriamo che si riprenda".

