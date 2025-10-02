Paupisi il figlio di Salvatore Ocone ed Elisabetta sul perdono al padre dice | Non posso rispondere

Il figlio di Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino parla del perdono dopo il femminicidio: "Non posso rispondere", cos'ha detto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Paupisi, il figlio di Salvatore Ocone ed Elisabetta sul perdono al padre dice: "Non posso rispondere"

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Un figlio è morto, l'altro in fin di vita

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Il figlio è morto, l'altra in fin di vita

Il dramma senza fine: deceduto anche il figlio dell’omicida di Paupisi

Paupisi, parla il figlio sopravvissuto di Salvatore Ocone: «Gli volevo bene, ma non lo perdonerò. Mio padre soffriva di depressione, ma nessuno era mai arrivato a pensare una ... - Salvatore Ocone, che martedì all'alba, a Paupisi, ha ucciso a colpi di pietra la moglie Elisabetta Polcino e il figlio Cosimo, ferendo gravemente la figlia Antonia.

Delitto Paupisi "Figlia Salvatore Ocone sopravvivrà"/ Dottor Aloj: "E' stabile dopo la notte passata" - Il delitto di Paupisi a Storie Italiane con l'intervista al dottor Aloj che ha in cura la figlia 16enne di Salvatore Ocone: ecco gli aggiornamenti