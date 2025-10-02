Patto civico per Viterbo un solo simbolo per Chiara Frontini | quartier generale a San Faustino
La macchina politica si mette in moto, in vista delle elezioni comunali 2027, anche per la maggioranza. Chiara Frontini sceglie la via dell’unità e archivia definitivamente le sigle che l’avevano sostenuta nel 2022: addio a Viterbo2020, Viterbo cambia, Con Chiara per Viterbo, Viterbo fa squadra e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: patto - civico
Avellino, il Patto civico voterà “no” al bilancio: Genovese annuncia la decisione del gruppo
Il Patto Civico si sfila: voto contrario al bilancio annunciato da Rino Genovese
Provincia, oggi c'è il numero legale: approvato il rendiconto. Lo sblocco con i voti di Pd e Patto Civico
Corriere della Sera. . «Questa sera anche Palazzo Pirelli grida 'Free Gaza'». Lo fanno sapere Pierfrancesco Majorino e Luca Paladini, consiglieri regionali lombardi di Pd e Patto Civico, commentando la proiezione non autorizzata, a Milano, della scritta Free G - facebook.com Vai su Facebook
Con un'azione non autorizzata il gruppo Pd in consiglio regionale e Patto Civico, col consigliere Luca Paladini, hanno proiettato sul Pirellone la scritta Free Gaza. - X Vai su X
Per il bis di Lo Russo torna in pista l’Alleanza per Torino che lanciò Castellani - Il simbolo c’è già, una Mole Antonelliana circondata da strisce gialle e blu, i colori della città. Si legge su torino.repubblica.it