Pattinaggio di figura | Fournier Beaudry-Cizeron saltano la pre-season La curiosa motivazione
La scorsa settimana in occasione del Neblhorn Trophy, competizione internazionale di pattinaggio di figura, sarebbe dovuta scendere sul ghiaccio la coppia di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, quest’ultimo noto per aver vinto l’oro olimpico a Pechino con Gabriella Papadakis (nonché l’argento a Pyeongchang 2018). Tuttavia, malgrado la grande attesa, il binomio ha dovuto rinunciare alla gara. E il motivo è uno dei più curiosi. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe infatti, sembra che i due pattinatori abbiano dovuto apportare una modifica sostanziale alla rhythm dance, a causa di una possibile violazione regolamentare. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pattinaggio - figura
