La scorsa settimana in occasione del Neblhorn Trophy, competizione internazionale di pattinaggio di figura, sarebbe dovuta scendere sul ghiaccio la coppia di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, quest’ultimo noto per aver vinto l’oro olimpico a Pechino con Gabriella Papadakis (nonché l’argento a Pyeongchang 2018). Tuttavia, malgrado la grande attesa, il binomio ha dovuto rinunciare alla gara. E il motivo è uno dei più curiosi. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe infatti, sembra che i due pattinatori abbiano dovuto apportare una modifica sostanziale alla rhythm dance, a causa di una possibile violazione regolamentare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron saltano la pre-season. La curiosa motivazione