Si chiude con il nono posto di Polina Polman-Gabriel Renoldi la prima giornata di competizioni in quel di Danzica, città della Polonia che ospita questo fine settimana la sesta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Buona prestazione per gli azzurri che, tra l’altro, hanno anche ritoccato il loro primato personale. Nello specifico i giovani atleti seguiti da Luca Demattè e Tiziana Rosaspina, seppur raccogliendo un GOE negativo in alcuni elementi hanno portato a casa quanto pianificato eseguendo un triplo twist chiamato di livello 1, un doppio axel in parallelo leggermente falloso, un buon triplo flip lanciato e un positivo sollevamento axel lasso, di livello 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Polman-Renoldi noni dopo lo short al Grand Prix Junior di Danzica