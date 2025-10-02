Pattinaggio artistico | Joele Primavera è Argento ai campionati nazionali e convocazione in Coppa Europa

Grandi successi per il pattinatore Joele Primavera, che ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria Cadetti A Maschile di Singolo ai recenti Campionati nazionali di pattinaggio artistico. L’atleta di Francavilla al Mare, allenato dalla pluricampionessa mondiale Debora Sbei presso l'Asd. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico

