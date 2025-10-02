Pattinaggio artistico a rotelle il programma dei Mondiali Si parte con l’inline chiudono i Gruppi Show
Si avvicina sempre di più l’evento più importante della stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Dal 17 al 30 ottobre si svolgeranno infatti i Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Cina, nello specifico a Pechino. Come ormai prassi, l’andamento delle tante competizioni andrà avanti a “blocchi” di specialità. Si comincerà infatti con l’inline che aprirà le ostilità nei primi due giorni di competizione. Si passerà poi alla lunga fase dedicata alla specialità libero individuale, che interesserà il periodo che va dal 19 al 23 ottobre. Proprio il 23 partiranno anche i segmenti riservati alla danza ed alle coppie d’artistico (fino al 25), preludio dell’inizio delle ostilità per quanto riguarda la Solo Dance (26-28 ottobre). 🔗 Leggi su Oasport.it
