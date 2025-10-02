Patrizia Marrocco riceve il Premio De Sanctis per la Salute Sociale | una legge che difende la dignità degli ex pazienti

In un momento di grande significato per la politica sanitaria e sociale italiana, Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia e prima firmataria della legge sull’oblio oncologico (legge 1932023), ha ricevuto il Premio De Sanctis per la Salute Sociale, sezione legislativa. La cerimonia si è tenuta nella suggestiva Sala di Pompeo del Consiglio di Stato a Palazzo Spada, alla presenza di alte cariche istituzionali, tra cui il Presidente del Consiglio di Stato, il Ministro della Salute, il Ministro degli Esteri, Gianni Letta, il Presidente della Fondazione Francesco De Sanctis e il Prof. Franco Locatelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

