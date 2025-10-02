Pastorella | Sì ad Azione in Giunta Beppe dia un segnale ai riformisti Per rivincere non si va a sinistra

Giulia Pastorella, parlamentare, vicepresidente di Azione, capolista dei Riformisti in Comune, il suo gruppo è stato l’unico nel centrosinistra a votare compattamente, senza dividersi, a favore della delibera su San Siro. "Un dato politico significativo. Noi abbiamo sempre dato un sostegno nel merito al progetto, non solo perché siamo nella maggioranza. Una posizione che indica una visione della politica e dello sviluppo della città, che non deve aver paura dei cambiamenti. Il progetto consente non solo la realizzazione di un nuovo stadio, ma la riqualificazione di un quartiere, un aspetto per noi fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pastorella: "Sì ad Azione in Giunta. Beppe dia un segnale ai riformisti. Per rivincere non si va a sinistra"

On. Pastorella (Azione): “I compensi per copia privata sono antistorici e strumentali”.

Milano, Azione chiede un cambio di passo. Cappello: "Temi già noti" - "I punti che ho letto stamattina sui giornali nelle interviste agli esponenti di Azione sono gli stessi di cui il sindaco Sala parla, che sono evidenti e che l'amministrazione comunale conosce: già ... Lo riporta affaritaliani.it

Milano, Pastorella (Azione): "Serve un cambio di passo, ma senza rinnegare il passato" - Autunno caldissimo a Milano, con le partite cruciali legate alla vendita di San Siro ed al futuro del Leoncavallo. Riporta affaritaliani.it