OFFANENGO (Cremona) L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 12 ottobre ma da ieri la pasticceria e caffetteria La Delizia di via Madonna del Pozzo è tornata a essere aperta. Al posto di Massimo Terlizzi e di Annamaria Tornelli, che hanno cessato l’attività per godersi la pensione, adesso ci sono la bionda Lucia Frizzo, 29 anni, originaria di Pieranica ma residente a Izano e sua cognata, la mora Chiara Colombo, 28 anni, che abita Madignano. Cosa caratterizza le due ragazze dietro il banco della pasticceria pronte a offrire un caffè magari accompagnato da un pasticcino? Tutte e due hanno studiato, si sono laureate e poi hanno orientato la loro vita non verso la professione che il loro corso di studi suggeriva, ma in tutt’altro campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasticciere per passione dopo la laurea. Si è avverato il sogno di Lucia e Chiara