Passerella di presentazione per Il Bisonte Firenze | obiettivo soffrire meno rispetto all’ultima stagione
FIRENZE – A pochi giorni dall’inizio del campionato, che prenderà il via lunedì (6 ottobre) alle 20,30 con la sfida casalinga contro Chieri, Il Bisonte Firenze si è presentato ufficialmente alla città, ai tifosi, alle istituzioni e alla stampa, nel Salone Brunelleschi nel Palagio di Parte Guelfa a Firenze, la casa del Calcio Storico Fiorentino. A fare gli onori di casa l’assessora allo Sport, alle politiche Ggovanili e alle tradizioni popolari del Comune di Firenze, Letizia Perini, insieme al presidente Elio Sità e al patron Wanny Di Filippo, coppia da ormai più di vent’anni al timone dell’Azzurra Volley, che lo scorso 22 febbraio ha festeggiato il cinquantesimo anniversario della fondazione, avvenuta nel 1975: di fronte a loro le quattordici giocatrici della prima squadra, lo staff tecnico e dirigenziale e i rappresentanti degli sponsor e dei partner che sostengono il club – Il Bisonte, Banca Generali Private, Menicon Soleko, Joma Sport, Curtiba, La Nazione, Villa Donatello, Sixtus Italia, Sorriso Ricevimenti, Tecnosolar Film e Vivaticket – oltre al delegato provinciale del Coni Firenze Gianni Taccetti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
