Passerella ciclopedonale di Sant' Ermete | Entro il 2025 via al cantiere

È ripartito l'iter amministrativo per la realizzazione della passerella ciclopedonale di Sant'Ermete a Pisa. La Giunta comunale ha approvato la convenzione tra RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e Comune di Pisa per la realizzazione del percorso ciclopedonale sopraelevato adiacente al cavalcavia.