Passerella ciclopedonale di Sant' Ermete | Entro il 2025 via al cantiere
È ripartito l’iter amministrativo per la realizzazione della passerella ciclopedonale di Sant’Ermete a Pisa. La Giunta comunale ha approvato la convenzione tra RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e Comune di Pisa per la realizzazione del percorso ciclopedonale sopraelevato adiacente al cavalcavia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: passerella - ciclopedonale
Pieve: nuovo ponte ciclopedonale. Ecco la passerella, fase finale al via
Ecco la nuova passerella ciclopedonale in via Lapi: così avanza il progetto "Bike to Work"
Via Lapi, è arrivata la struttura per la passerella ciclopedonale
Installazione della nuova passerella ciclopedonale in Via Galileo Ferraris - facebook.com Vai su Facebook
Ponte ciclabile a Sant’Ermete. Firmata la convezione con Rfi. Via al cantiere entro fine anno - Ripartito l’iter amministrativo per la realizzazione dell’infrastruttura ciclopedonale finanziata con il bando periferie che collegherà il quartiere con Porta Fiorentina e quindi il centro . Segnala msn.com
Sant’Ermete pedala con la nuova ciclabile. Al via l’atteso cantiere: un’opera da 2 milioni - Un’opera da oltre 2,1 milioni di euro, che i residenti della frazione di Santarcangelo attendono da anni. ilrestodelcarlino.it scrive