Passaro I Cittadini in Movimento | Non graditi alla marcia per la pace | chi ci caccia è la politica che usa i morti come bandiera

2 ott 2025

In queste ore si torna a parlare di Palestina, di flotte che cercano di portare aiuti a Gaza. È trascorso ormai un anno dalle grandi mobilitazioni e non possiamo non ricordare come, quando partiti e sindacati restavano in silenzio, la nostra piccola associazione I Cittadini in Movimento, insieme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

"Cittadini in Movimento" incontra il Questore di Avellino, Passaro: "È il momento di restituire sicurezza a Piazza Kennedy"

Massimo Passaro, portavoce di "Cittadini in Movimento": "Costituirsi parte civile non è un atto simbolico"

Cittadini in Movimento, Passaro: "Chiediamo trasparenza e rinnovamento"

