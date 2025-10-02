Passaro I Cittadini in Movimento | Non graditi alla marcia per la pace | chi ci caccia è la politica che usa i morti come bandiera
In queste ore si torna a parlare di Palestina, di flotte che cercano di portare aiuti a Gaza. È trascorso ormai un anno dalle grandi mobilitazioni e non possiamo non ricordare come, quando partiti e sindacati restavano in silenzio, la nostra piccola associazione I Cittadini in Movimento, insieme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
