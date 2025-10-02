Passa a Tim da Fastweb | chiamate senza limiti 200 SMS e 100 GB a 9,99€

Pantareinews.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passa a Tim da Fastweb online e attivi gratis la tariffa 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB al costo di 9,99€ al mese. La portabilità del numero è semplice, il credito residuo viene trasferito, e puoi scegliere tra SIM fisica o eSIM con attivazione rapida. Fibra Tim e Perplexity Pro: chiami e navighi senza limiti da 24,90€. Passa a TIM da Fastweb: 100 GB in 5G a 9,99€ . Passa a TIM da Fastweb con la cosiddetta offerta operator attack che si distingue per la grande quantità di dati e di contenuti a basso costo. Al prezzo si affiancano la convenienza con le prestazioni e la copertura della rete dell’operatore blu, puntando in particolare sulla potenza delle reti 5G. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

passa a tim da fastweb chiamate senza limiti 200 sms e 100 gb a 9998364

© Pantareinews.com - Passa a Tim da Fastweb: chiamate senza limiti, 200 SMS e 100 GB a 9,99€

In questa notizia si parla di: passa - fastweb

Offerte TIM a settembre 2025: internet fino a 2,5 Gbit/s e chiamate illimitate - Una VPN può proteggere la tua privacy e garantirti maggiore sicurezza su reti pubbliche. Come scrive facile.it

passa tim fastweb chiamateFastweb Mobile, rincari fino a 4 euro al mese da novembre 2025: tutte le tariffe coinvolte - Dal 1° novembre 2025 Fastweb Mobile applicherà rincari fino a 4 euro al mese su alcune offerte. Riporta smartworld.it

Cerca Video su questo argomento: Passa Tim Fastweb Chiamate