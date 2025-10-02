Partono i lavori sulla Sp 43 nel tratto tra San Piero in Bagno e Alfero FdI | Hanno vinto i cittadini
“I lavori sono cominciati e sono in corso. I cittadini hanno vinto e, con loro, chi come noi fa dell'ascolto e della risoluzione dei problemi reali del territorio e di chi vi abita la propria cifra politica”. Valerio Bernabini, consigliere provinciale FdI di Forlì Cesena, commenta così la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
