Partenariati per importanti eventi di rilevanza sociale culturale e sportiva | disco verde dalla giunta

Reggiotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato alcuni accordi di partenariato finalizzati alla realizzazione di eventi di rilevanza sociale, culturale e sportiva che si terranno nei prossimi giorni in città.In particolare, è stato dato via libera allo schema di accordo di partenariato con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partenariati - importanti

Reggio Calabria: ok in Giunta a partenariati per eventi di rilevanza sociale, culturale e sportiva - La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato alcuni accordi di partenariato finalizzati alla realizzazione di eventi di rilevanza sociale, culturale e sportiva che si terranno nei prossimi giorn ... Segnala strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Partenariati Importanti Eventi Rilevanza