Partecipò agli scontri in Centrale | Daspo a una studentessa Dalla stazione a metro ristoranti e bar cosa non potrà fare per due anni
Non potrà prendere un treno, entrare in stazione o sostare davanti a un bar. Per la studentessa ventunenne arrestata dopo gli scontri al corteo pro Gaza del 22 settembre la Questura ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scontri al corteo proPal, oggi gli interrogatori dei giovani arrestati dopo i disordini in Centrale - Udienza di convalida per i due minorenni e per il 36enne per resistenza e lesioni. Come scrive milano.repubblica.it