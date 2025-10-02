Parte da Torino la class action dei genitori contro Facebook TikTok e Instagram | Sono pericolosi per i nostri figli

Fare in modo che i minori di 14 anni non possano davvero iscriversi ai social network, come già prevedono le normative italiane. È questo uno degli obiettivi della class-action presentata al tribunale di Milano dal Movimento genitori italiani, con lo studio legale torinese Ambrosio & Commodo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Prima Class Action in Italia contro TikTok e Meta: «Social pericolosi per i minori, provocano danni cerebrali e dipendenza» - Il Moige, insieme a un pool di esperti e avvocati, porta in tribunale Meta e TikTok chiedendo di tutelare i minori dagli effetti nocivi dei social. Scrive msn.com