Parte da Reggio Calabria il movimento del cricket calabrese | squadra reggina al Trofeo Coni

Lo sport calabrese si arricchisce di una nuova disciplina sportiva: il cricket. Per la prima volta nella regione, una squadra ha preso parte al Trofeo Coni svoltosi dal 28 settembre all'1 ottobre 2025 scorso a Lignano Sabbiadoro (Udine).Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo.

Parte da Reggio Calabria il movimento del cricket calabrese: squadra reggina al Trofeo Coni - ssa Emanuela Cervasio che affiancata dal tecnico allenatore Al Hariri Mohammad della Federazione italiana cricket ha offerto professionalità ...

