Parrocchia Sant’Alfonso 50 anni di fede e memoria condivisa

Un traguardo importante per la comunità di San Tommaso ad Avellino, che si prepara a festeggiare il Cinquantenario della Consacrazione della Parrocchia di Sant'Alfonso de' Liguori. Un anniversario che non rappresenta soltanto una data storica, ma il simbolo di mezzo secolo di fede, memoria e crescita comunitaria. La parrocchia, istituita nel 1959 ed eretta nella chiesa costruita agli inizi degli anni sessanta, ha accompagnato lo sviluppo del quartiere, divenendo punto di riferimento spirituale e sociale per migliaia di fedeli. Oggi abbraccia un territorio che comprende il Quartiere San Tommaso, il Q9, la collina dei "Liguorini" e le abitazioni lungo Via Due Principati, con circa 8.

